Im Radio hatte Herr Mosekund gehört, dass sich ein Sturmtief näherte. »Wird es gefährlich?«, fragte er einen Nachbarn. Der zückte sein Mobiltelefon, rief die Wetter-App auf und las die Wetterwarnung vor: »Achten Sie besonders auf herabfallende Äste.« Also schaute Herr Mosekund bei seinem Spaziergang ausdauernd nach oben und wich geschmeidig aus, als nach einer halben Stunde endlich ein Zweig herabtrudelte. Allerdings stolperte er wenig später über einen bereits abgestürzten Ast, wobei er sich den Fuß verstauchte und das Knie aufschrammte. Verärgert hinkte Herr Mosekund nach Hause und notierte in sein Tagebuch: »Diese Wetterwarnungen taugen nichts.«

