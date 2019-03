Algier. In Algerien hat die Opposition trotz angekündigter Reformen den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika und dessen Machtelite gefordert. »Das Regime hat es bis heute versäumt, auf die Forderungen des algerischen Volks zu antworten«, betonte der Präsident der größten islamistischen Partei MSP am Samstag. Auch am Wochenende gingen die Massenproteste im Land weiter. Erstmals hatten sich Sicherheitskräfte den Protesten angeschlossen, wie Videos zeigten. dpa/nd