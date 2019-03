Berlin. Die Mieten für neue Mietverträge steigen schneller als die Löhne. Die Nominaleinkommen stiegen im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr bundesweit um 2,5 Prozent, wie die »Welt am Sonntag« aus einer Grünen-Anfrage an die Bundesregierung berichtete. Die Mieten bei Erst- und Wiedervermietung verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 4,5 Prozent. Im Jahr 2018 beschleunigte sich diese Entwicklung noch einmal. Zuletzt stiegen die Löhne im dritten Quartal um 3,6, die Mieten um 5,1 Prozent. Lohndaten für das vierte Quartal liegen noch nicht vor. AFP/nd Kommentar Seite 8

Tarifgespräche für Ärzte gescheitert / Warnstreiks in Kliniken angedroht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!