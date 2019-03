Was soll das sein

Berlin. Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen einen Antrag zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts beschlossen. Demnach sollen auch Menschen, die unter vollständiger Betreuung stehen, an Wahlen teilnehmen dürfen. Für die Europawahl am 26. Mai soll dies noch nicht gelten. FDP, LINKE und Grüne warfen der Koalition vor, viel zu spät zu handeln. 345 Abgeordnete votierten für den Koalitionsantrag, die bisherigen Ausschlüsse von Menschen mit Behinderungen im Bundes- und Europawahlgesetz zu streichen. 240 Parlamentarier enthielten sich, es gab keine Nein-Stimmen. dpa/nd