Berlin. Die FDP sei gut aufgestellt für Gespräche über eine Regierungsbildung. Schon vergangenen Sommer habe er intern das Projekt »Ready for Government« (Bereit für die Regierung) gestartet, so der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann. Parteichef Christian Lindner betonte im »Tagesspiegel«, seine Partei könnte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Regierungswechsel zur Kanzlerin wählen. Er gehe aber davon aus, dass die Koalition bis 2021 halten werde. Buschmann sagte: »Wir sind dadurch zu jedem Zeitpunkt in der Lage, Verhandlungen über eine Regierungsbildung führen können. dpa/nd Kommentar Seite 8