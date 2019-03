Caracas. Der deutsche Journalist Billy Six ist nach vier Monaten in venezolanischer Haft unter Auflagen freigekommen. Der 32-Jährige, der für rechte Publikationen wie »Junge Freiheit« arbeitete, sei am Freitag freigelassen worden, hieß es am Samstag aus dem Auswärtigen Amt. Six müsse sich alle zwei Wochen bei der Justiz melden und dürfe nicht mit Medien über seinen Fall sprechen, erklärte die Organisation Espacio Público.

Am 17. November wurde Six auf der Halbinsel Paraguana festgenommen. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen werden Six Spionage, Rebellion und das Verletzen von Sicherheitszonen vorgeworfen. AFP/nd