»Der Monarch war ein kluger und gebildeter Mensch mit einem gewaltigen Gedächtnis. … Er liebte körperliche Betätigung … In seinen Bedürfnissen war er sehr bescheiden. … Er war überaus religiös. … Die Deutschen liebte er nicht, ja konnte sie nicht ausstehen … Er besaß keinen festen Charakter und ordnete sich seiner Gemahlin unter ... Kennzeichnendes Merkmal ihrer Natur war die Neigung zu herrschen.«

Armin Jähne: Nikolaus II. Ein gekröntes Kaninchen vor dem Rachen der Revolution.

Trafo, 282 S., br., 34,80 €.

Diese Charakterisierung gab der zaristische Oberst Kobylinski, verantwortlich für die Bewachung der in der Februarrevolution 1917 in Zarskoje Selo und Tobolsk inhaftierten Zarenfamilie, im April 1919 in Jekaterinburg zu Protokoll. Er offenbarte damit eine Denkhaltung, die in der monarchisch gesinnten russischen Gesellschaft und Geschichtsschreibung bis 1917 verbreitet war und heute in patriotis...