Schauen Sie genau hin, bevor Sie einen Schoko-Osterhasen kaufen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bis zur Osterzeit am 21. und 22. April ist es zwar noch ein Stück hin, aber in den Supermärkten boomt schon seit Wochen das Angebot an Schoko-Osterhasen. Nun hat die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) eine aktuelle Stichprobe vorgenommen und die Preise verschiedener Schoko-Osterhasen verglichen. Der Marktcheck zeigt: Kleinere Osterhasen sind oft teurer. Verbraucher können also durch den Vergleich des Grundpreises bewusst einkaufen und vor allem Geld sparen.

Bei einer Stichprobe in verschiedenen Brandenburger Supermärkten verglichen die Lebensmittelexpertinnen der VZB die Preise der Saisonware anhand der Grundpreise pro 100 Gramm. Im Test der VZB: 15 Schokohasen mit einem Gewicht von 40 bis 200 Gramm. Das Ergebnis zeigt enorm...