Bremerhaven. Die Sanierung des maroden Segelschulschiffs »Gorch Fock« ist am Montag wieder aufgenommen worden. »Die Belegschaft ist sehr erleichtert«, sagte der Betriebsratsvorsitzende der Elsflether Werft, Ralf Templin, am Montagmorgen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte sich in der vergangenen Woche mit der neuen Leitung der Elsflether Werft AG auf eine Aufhebung des seit 12. Dezember geltenden Zahlungsstopps geeinigt. dpa/nd