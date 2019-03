Berlin. Nach dem Entzug der Gemeinnützigkeit bei der globalisierungskritischen Organisation Attac stellt sich auch das Kampagnen-Netzwerk Campact auf eine entsprechende Entscheidung ein. Es müsse davon ausgegangen werden, dass Campact nach dem Attac-Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) ebenfalls die Gemeinnützigkeit verliere, erklärte der Verein am Montag. Deshalb werde Campact keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen. Der BFH hatte Ende Februar geurteilt, Attac versuche, die politische Meinung zu beeinflussen. Dies trage nicht zur politischen Bildung bei und sei damit nach dem Steuerrecht nicht gemeinnützig. AFP/nd

