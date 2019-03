Berlin. Die IG Metall ruft ihre Mitglieder zu einer Kundgebung am 29. Juni 2019 in Berlin auf. Unter dem Motto »Fairwandel - Nur mit uns« will die Gewerkschaft ein Zeichen setzen für eine soziale, ökologische und demokratische Transformation. Das hat der Vorstand der IG Metall beschlossen. Die Gewerkschaft fordert Politik und Arbeitgeber zu entschlossenem und zügigen Handeln auf. Die Mobilitäts- und Energiewende und die Digitalisierung in den Unternehmen müssten sozial flankiert werden, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. »Die strukturellen Umbrüche, vor denen Industrie und Handwerk stehen, verlangen Sicherheiten und Perspektiven für alle Beschäftigten. Sie verlangen aber auch endlich Planungssicherheit und Maßnahmen für eine gelingende Mobilitäts- und Energiewende«, sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall. Außerhalb der Tarifrunden organisiert die IG Metall nur selten Demonstrationen. nd