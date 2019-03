Berlin. Fleisch, Fisch und Gemüse sollte man erst nach dem Braten salzen. Zudem sollten zum Braten nur ungesalzene Marinaden verwendet werden, rät das Bundesinstitut für Risikobewertung. Kommen Pflanzenfette beim Erhitzen in der Bratpfanne mit Kochsalz in Kontakt, können bestimmte Fettsäuren entstehen. Es handelt sich um Fettsäuren von 2- und 3-Monochlorpropandiol sowie Glycidol. In Langzeitstudien wurde nachgewiesen, dass Monochlorpropandiol in hoher Dosierung bei männlichen Ratten Tumore in Nieren, Hoden sowie Brustdrüsen verursachen. Glycidol löst in hoher Dosierung ebenfalls Tumore bei den Tieren aus und kann zusätzlich ihr Erbgut schädigen. erb