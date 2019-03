Die Polizei hat bei ihrer mehrwöchigen Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca erstmals Taucher eingesetzt. Am Mittwoch würden die Kräfte einer technischen Einsatzeinheit von Booten aus im Wolziger See in Brandenburg tauchen, sagte eine Polizeisprecherin. Rebecca verschwand am 18. Februar. Sie war zuletzt im Haus ihrer älteren Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Britz. Die Mordkommission vermutet, dass sie dort von dem 27 Jahre alten Deutschen getötet wurde. Er sitzt seit gut zwei Wochen unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. dpa/nd