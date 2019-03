Kassel. Der größte deutsche Öl- und Gasproduzent Wintershall hat 2018 seinen Gewinn mit einem Produktionsrekord deutlich gesteigert. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Mario Mehren sei mit einer Erdöl- und Erdgasproduktion von 171 Millionen Barrel (je 159 Liter) der Rekordwert des Vorjahres von 164 Millionen Barrel deutlich übertroffen worden. Das Ergebnis wurde um 798 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro fast verdoppelt. Trotzdem gab es bei Bekanntgabe der Ergebnisse am Donnerstag in Kassel Protest: Mitarbeiter demonstrierten gegen den Abbau von Hunderten Stellen durch die Fusion mit Dea. dpa/nd

In der baden-württembergischen Kleinstadt findet zum siebten Mal eine militärpolitische Tagung statt

Generalstreik am Donnerstag - Sicherheitskräfte reagieren mit Tränengas

EU-Gipfel berät Brexit-Verschiebung / Britische Gewerkschaften richten Appell an May-Regierung

