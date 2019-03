CIMON ist ein beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelter Astronauten-Assistent mit Künstlicher Intelligenz. Foto: DLR/T. Bourry/ESA

Wo kommen wir denn hin, wenn Computer unsere Autos lenken? Vielleicht zu einem mobileren Alltag, könnte die Antwort lauten. Oder, wenn Roboter uns im Krankenhaus operieren? Man könnte auf bessere Heilungsergebnisse hoffen. Mit derart populär formulierten Fragen und Antworten will die deutsche Wissenschaft der Bevölkerung das sperrige Thema »Künstliche Intelligenz« nahebringen. Am Dienstag wurde im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Berlin von Forschungsministerin Anja Karliczek das neue Wissenschaftsjahr zu diesem Thema eröffnet.

Die seit 2000 stattfindenden Wissenschaftsjahre sind das Leit-Event des BMBF im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Durchgeführt werden sie gemeinsam mit »Wissenschaft im Dialog«, einer Initiative der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Mit rund sechs Millionen Euro finanziert das BMBF den Veranstaltungsreigen zur bürgernahen Forschungsvermittlung. Größte Einzelaktion ist die nat...