Kooperation der Kleinen kann sich lohnen: Die Liliputaner fesseln den gestrandeten Gulliver. Foto: imago/Hilary Jane Morgan

Großbritannien ähnelt derzeit einem Menschen, der am Ende einer Sackgasse angelangt ist und so tut, als sei das Weiterkommen bloß eine Frage der Zeit. Zuerst lehnte das britische Parlament den EU-Austrittsvertrag ab, dann lehnte es einen EU-Austritt ohne Vertrag ab und nun ersucht man um eine Verschiebung des nahenden Austrittstermins - ohne dass klar ist, wie eine Verschiebung den Widerspruch lösen kann. »Der Brexit«, so der belgische EU-Parlamentarier Guy Verhofstadt, »ist außer Kontrolle geraten.« Dabei war die Wiedererlangung der Kontrolle genau das, was die Brexit-Fans versprochen hatten.

»Vote leave - take back control« war der Slogan, mit dem die Brexiteers das Referendum über den EU-Austritt 2016 gewannen. Sie versprachen Freiheit vom »Brüsseler Diktat« und nationale Selbstbestimmung. In die gleiche Kerbe schlagen die anderen EU-kritischen Parteien, die die eigene Nation vom Ausland unterjocht sehen. Österreichs FPÖ forder...