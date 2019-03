Seit Jahrzehnten beklagen Amerikas Konservative eine angebliche Dominanz liberal-progressiver Werte an den Universitäten. In den letzten Jahren drehte sich die Diskussion vor allem um »freie Meinungsäußerung«. Diese sehen Konservative nach Angriffen auf Rechte bedroht, obwohl sie selber gegen Linke an Universitäten vorgehen.

Am Donnerstag unterzeichnete Donald Trump nun eine offizielle Verfügung, die freie Meinungsäußerung an amerikanischen Universitäten schützen soll. Die US-Regierung soll in Zukunft überwachen, ob Universitäten, die Bundesmittel erhalten, das Recht auf freie Rede sichern. Trumps Verordnung wird wohl keine direkte Wirkung haben, denn Universitäten sind jetzt schon durch die Verfassung verpflichtet, die freie Meinungsäußerung zu schützen. Dennoch kritisierte die Vorsitzende von PEN-America Suzanne Nossel die Maßnahme. In einem Gastbeitrag für CNN schrieb sie, dass Trumps Verordnung »die Universitätsverwaltungen einschüc...