Die Opfer seien erschossen oder mit Macheten getötet worden, meldete RFI unter Berufung auf Sicherheitskreise. In der Region gibt es seit Jahren immer wieder Kämpfe um den Zugang zu Wasser und Land. Dabei wurden nach Angaben der Vereinten Nationen Hunderte Zivilpersonen getötet. Seit Jahresbeginn hat sich der Konflikt weiter verschärft. epd/nd

Bamako. Bei einem Überfall auf ein Dorf in Zentralmali sind Berichten zufolge mindestens 135 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Bei den meisten Opfern des Massakers handele es sich um Angehörige der Peul, einer muslimischen Volksgruppe, berichtete der französische Auslandssender RFI am Sonntag. Die Vereinten Nationen und das Auswärtige Amt verurteilten das Massaker scharf.

Mexikos Präsident will den Staatskonzern Pemex wieder aufpäppeln und für Benzinautarkie sorgen

