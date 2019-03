Bangkok. Erstmals seit dem Putsch im Jahr 2014 wurde in Thailand am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Landesweit öffneten am Morgen 93 320 Wahllokale. Thailands König Maha Vajiralongkorn appellierte am Vorabend der Wahl an die 51 Millionen Stimmberechtigten, die »guten« Führer zu unterstützen, um »Chaos« zu vermeiden. Im Mai 2014 hatte das Militär gegen die damalige Regierungschefin Yingluck Shinawatra geputscht. Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha versprach damals, die Macht binnen 18 Monaten an eine Zivilregierung zu übergeben. Die dem Militär nahestehende Partei PPRP war klar im Vorteil. Erste Hochrechnungen sehen sie in Führung. dpa/nd