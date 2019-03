Berlin. Angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn will die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge so viel Geld wie nie ins Schienennetz des bundeseigenen Konzerns stecken. Wie die »Bild am Sonntag« berichtete, plant das Bundesfinanzministerium, zwischen 2020 und 2029 insgesamt rund 50 Milliarden Euro in die Modernisierung der Trassen zu investieren. Die Zuschüsse sollen ab 2020 auf 4,6 Milliarden Euro, ab 2025 auf 5,6 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen. AFP/nd