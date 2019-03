In Berlin werden immer mehr Menschen in einer Urne bestattet. Im vergangenen Jahr wurden in den beiden Krematorien der Hauptstadt 16 090 Leichen eingeäschert. Das waren knapp 770 mehr als 2017, wie die Senatsverwaltung für Umwelt auf Anfrage mitteilte. Im Jahr 2014 wurden in den Krematorien Ruhleben und Baumschulenweg noch 14 002 Leichen verbrannt. In Berlin starben im Jahr 2017 nach Angaben des Statistischen Landesamtes genau 34 339 Menschen. Abschließende Zahlen für 2018 lagen noch nicht vor.In den ersten drei Quartalen des Vorjahres gab es 26 823 Tote in der Hauptstadt. dpa/nd