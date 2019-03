Saarbrücken. Das Saarland will während seines Vorsitzes in der Großregion bestehend aus Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Lothringen, der Wallonie und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mehr politische Vorhaben grenzüberschreitend anlegen. »Natürlich haben wir vor Augen, dass wir die Großregion weiterentwickeln zu einer grenzüberschreitenden Metropolregion«, sagte der saarländische Europaminister Peter Strobel (CDU). Dabei gehe es vor allem um die Bereiche Energie, Datenleitungen, Verkehr und ärztliche Versorgung. dpa/nd

