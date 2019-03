Montabaur. Klimaschutz und bezahlbares Wohnen: Die rheinland-pfälzischen Grünen nehmen mit einer kommunalpolitischen Erklärung die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte in Rheinland-Pfalz ins Visier. Rund 170 Delegierte beschlossen am Samstag bei einem Landesparteitag in Montabaur im Westerwald - abgesehen von einer Enthaltung - einstimmig das Papier. Die Rheinland-Pfälzer sind am 26. Mai zur Kommunal- und Europawahl aufgerufen.

Neben dem Ziel des bezahlbaren Wohnraums, sollen die Städte und Gemeinden laut dem Papier dazu beitragen, Kunststoff zu vermeiden. Elektromobilität soll gefördert und ein günstigerer öffentlicher Personennahverkehr soll angeboten werden. dpa/nd