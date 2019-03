Das Kürfinale bei der Weltmeisterschaft in Saitama (Japan) war eine Werbung für den Eiskunstlauf. In einem Duell auf allerhöchstem Niveau behauptete sich der 19-jährige US-amerikanische Olympiafünfte Nathan Chen gegen Japans Superstar Yuzuru Hanyu. Chen verteidigte in beeindruckender Art und Weise seinen Titel. Der unterlegene japanische Olympiasieger musste sich trotz einer grandiosen Kür mit der höchst schwierigen Kombination aus vierfachem Toeloop und dreifachem Axel als Zweiter um 23 Punkte geschlagen geben.