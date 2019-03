Was soll das sein

Aachen. Bei Aufräumarbeiten des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst ist es nach Polizeiangaben am Montag zu Zwischenfällen gekommen. Bei einer Attacke auf ein fahrendes RWE-Fahrzeug sei die Heckscheibe kaputtgegangen, aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein RWE-Mitarbeiter sei mit Fäkalien beworfen worden. Die Aktion Unterholz von Klimaaktivisten warf der Polizei per Twitter Provokation vor: Eine derartige Polizeipräsenz sei Ausdruck einer weiter fortschreitenden und völligen unnötigen Provokation. RWE holte unter Polizeischutz Müll, Gerümpel oder auch alte Autoreifen aus dem Wald am Tagebau Hambach, teilte die Polizei mit. Nach RWE-Angaben wurden auch Zelte - mutmaßlich von Waldbesetzern - weggeräumt. dpa/nd