Kabul. Bei Gefechten und Zusammenstößen in der südafghanischen Provinz Helmand sind am Wochenende Dutzende Sicherheitskräfte getötet worden. Die genaue Zahl ist unklar. Laut Chef des Provinzrates, Karim Atal, sind im Bezirk Sangin zwischen 20 und 30 Sicherheitskräfte umgekommen. Der Provinzrat Abdul Madschid Achundsada sprach von 40 bis 52 getöteten Soldaten und Polizisten. Manche lokale Medien berichteten gar von 65 Getöteten. dpa/nd

