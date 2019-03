Der Rat der Grafschaft Cumbria in Nordwestengland hat grünes Licht für die Pläne zur Errichtung eines Steinkohlebergwerks gegeben. Das Unternehmen West Cumbria Mining will in der strukturschwachen Gegend unweit des Städtchens Whitehaven noch vor Ende 2019 mit der Förderung von jährlich etwa 2,4 Millionen Tonnen beginnen. Konzernchef Mark Kirkbride sprach von einem »Meilenstein auf dem Weg zu einer Weltklassemine« in der Region. Es sei der »Höhepunkt von fünf Jahren harter Arbeit«.

Tatsächlich ist die Schaffung einer neuen Kohlemine gerade in Großbritannien alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das bislang letzte Bergwerk war 1987 nahe des Dorfes Asfordby in der zentralenglischen Grafschaft Leicestershire genehmigt und bereits sechs Jahre nach dem Start der Förderung wegen geologischer Schwierigkeiten wieder stillgelegt worden. Im Jahr 2015 schloss dann auch das letzte britische Bergwerk; seither wird Kohle nur noch in rund...