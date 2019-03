Dresden. Die Zahl neuer Handwerksmeister nimmt in Sachsen seit Jahren ab. 2018 erwarben 694 Frauen und Männer den begehrten Brief, 79 weniger als 2017, teilte der Sächsische Handwerkstag am Dienstag in Dresden mit. Die meisten Meister 2018 waren Kraftfahrzeugtechniker, Friseure sowie Karosserie- und Fahrzeugbauer. Seit 1990 machten nach Angaben der Organisation bisher fast 40 000 Handwerker ihren Meister. Im Freistaat gibt es derzeit rund 56 500 Handwerksbetriebe mit fast 320 000 Beschäftigten. dpa/nd