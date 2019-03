Bis 2024 wird Max Kepler 35 Millionen Dollar verdienen. Foto: imago/Alex Kormann

Als Mike Trout vor dem Stadion bei Traumwetter aufs Podium trat, feierten die Fans der Los Angeles Angels begeistert ihren Superstar. Schließlich machte der aktuell wohl beste Baseballprofi gerade seine Vertragsverlängerung über zwölf Jahre offiziell. Mit 426,5 Millionen US-Dollar (376 Millionen Euro) ist Trout der bestbezahlte Sportler der Geschichte.

Vier der sechs höchstdotierten Verträge der Historie wurden in dieser Winterpause der Major League Baseball (MLB) ausgehandelt: Bryce Harper unterschrieb für umgerechnet 291 Millionen Euro bis 2031 in Philadelphia, Manny Machado für 265 Millionen Euro bis 2028 in San Diego und Publikumsliebling Nolan Arenado für 229 Millionen Euro bis 2026 bei den Colorado Rockies. Allein diese vier Verträge summieren sich auf 1,16 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Tampa Bay Rays hab...