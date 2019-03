Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zeigt ab Freitag eine Sonderausstellung mit dem Titel »Stasi in Berlin - Überwachung und Repression in Ost und West«. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine 170 Quadratmeter große begehbare Luftaufnahme Berlins. Sie dokumentiert, wo das Ministerium der Staatssicherheit (MfS) der DDR im Ost- und Westteil der Stadt geheime Dienstobjekte, Stützpunkte und Tausende »konspirative Wohnungen« unterhielt, wie die Gedenkstätte mitteilte. Die multimediale Schau will die Infrastruktur der Stasi beleuchten. epd/nd