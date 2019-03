Teheran. Wer regelmäßig mehr als 0,7 Liter Tee bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad trinkt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, an einem Plattenepithelkarzinom in der Speiseröhre zu erkranken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Wissenschaftlern der University of Medical Sciences in Teheran, die im »Inernational Journal of Cancer« vorgestellt wurde. Hinweise auf einen solchen Zusammenhang gibt es schon länger. Deshalb stuft die Internationale Agentur für Krebsforschung das »Trinken sehr heißer Getränke bei über 65 Grad Celsius« als »möglicherweise krebserregend« ein. dpa/nd