Bottrop. Fünf Monate nach einer Bombendrohung gegen einen Freizeitpark in Bottrop hat die Polizei eine Rechnung an einen 19-Jährigen geschickt. Er soll für den Einsatz 22 156,75 Euro zahlen, so ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Essen Anklage gegen den Mann erhoben. Die Ermittler werfen ihm Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vor. Er soll im Oktober dem »Movie Park« telefonisch mit einer Bombe gedroht haben. Etwa 10 000 Menschen mussten das Parkgelände verlassen. dpa/nd