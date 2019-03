Hamburg. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den jugendlichen Demonstranten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future den Eintritt in eine Partei empfohlen. Da »engagierter Nachwuchs« an vielen Stelle fehle, hätten sie dort »wahrscheinlich so gute Chancen wie nie«, sagte Spahn der Wochenzeitung »Die Zeit«. Straßenproteste führten dagegen »vermutlich in die Enttäuschung«. Zugleich forderte er die Jugendlichen auf, konkrete Lösungsvorschläge für die Folgen der von ihnen geforderten Schritte zu entwickeln. AFP/nd