Was soll das sein

Algier. Ahmed Ouyahia, bis vor kurzem Algeriens Regierungschef, hat den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika gefordert. Der Präsident müsse den Weg für einen Übergangsprozess frei machen, hieß es in einer Erklärung der an der Regierung beteiligten Partei Nationale Demokratische Sammlung vom Mittwoch. »Wir danken Abdelaziz Bouteflika für alles, was er für das Land getan hat«, sagte Parteichef Ouyahia. Er war vor zwei Wochen vom Amt des Premiers zurückgetreten.

Am Vortag hatte Algeriens Militärführung gefordert, Artikel 102 der Verfassung zu nutzen und den 82-jährigen Bouteflika aus gesundheitlichen Gründen für amtsunfähig zu erklären. Die algerische Opposition warnte daraufhin vor einem Putschversuch des Militärs. dpa/nd