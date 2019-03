Rund 250 Berliner Beschäftigte des Konzerns Coca-Cola sind am Mittwoch in den Streik getreten. Auch an den Standorten Ludwigsfelde/Genshagen, Ziesendorf bei Rostock, Halle und Weimar wurde in den frühen Morgenstunden die Arbeit niedergelegt. Die zuständige Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert 180 Euro mehr Lohn und 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Grund: 2018 sei für Coca-Cola eines der erfolgreichsten Jahre der letzten Jahrzehnte gewesen. Den größten Beitrag zum ausgezeichneten Ergebnis in Europa habe dabei Coca-Cola Deutschland geleistet. clk