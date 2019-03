München. Ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in Wien festgenommen worden. Der 42-Jährige Iraker, der als Flüchtling nach Österreich gekommen war, soll für einen Anschlag im Oktober in Bayern und einen im Dezember in Berlin verantwortlich sei...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.