Laut offiziellen Angaben fallen in der EU jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Mit 37,4 Kilogramm pro Einwohner produziert Deutschland davon deutlich mehr als der EU-Durchschnitt (31,1 Kilo). Europaweit wird bisher weniger als ein Drittel des entsorgten Plastiks recycelt. Der übrige eingesammelte Abfall wird verbrannt oder eingelagert, was die Umwelt massiv belastet.

Bislang exportieren die Mitgliedstaaten rund die Hälfte des eingesammelten und sortierten Plastikmülls, 85 Prozent davon nach China. Die Volksrepublik hat den Import mittlerweile jedoch fast vollständig eingestellt.

Nicht ordnungsgemäß entsorgter Plastikmüll landet zum Großteil im Meer. Einer Studie des US-Wissenschaftsmagazins »Science« zufolge sind das jährlich rund acht Millionen Tonnen. Laut EU-Kommission bestehen 85 Prozent des Mülls in den Meeren aus Plastik. Die Hälfte davon sind Einwegprodukte, ein Viertel stammt von Fischern. Für zahlreiche Tiere und Pflanz...