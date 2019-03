Dresden. Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry will mit einer Verfassungsklage für sich und vier weitere Mitglieder der blauen Partei die Anerkennung als Fraktion im sächsischen Landtag erwirken. »Wir klagen, weil wir unsere Rechte verletzt sehen«, sagte Petry am Donnerstag. Sie fühlten sich als »Abgeordnete zweiter Klasse«. Bisher sind die »Blauen« im Landtag durch fünf fraktionslose Abgeordnete präsent, die früher zur AfD gehörten. Als Fraktionslose haben sie kein Recht auf eine Geschäftsstelle und entsprechende Finanzausstattung. dpa/nd

Simon Poelchau zur Warnung des IWF vor neuen Turbulenzen in der Eurozone

Bei allen politischen Werbungen will der Online-Riese die Transparenz erhöhen

Eine Umfrage unter Protestierenden der »Fridays For Future«-Bewegung zeigt näheres zu deren Motiven

Neues NATO-Kommando nimmt Anfang April in Ulm die Arbeit auf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!