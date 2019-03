Washington. Im US-amerikanischen Kongress fand am Mittwoch eine Anhörung des Außenministers Mike Pompeo statt. Unter anderem wurde er dazu befragt, warum ohne Genehmigung der Legislative das Energieministerium sechs Lizenzen ausgestellt hat, die US-Unternehmen den Verkauf von Kernkrafttechnologie an Saudi-Arabien ermöglichen. Dies geht aus einem Dokument hervor, dass die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Das Königreich strebt sein längerem ein eigenes Atomprogramm an. pma Kommentar Seite 10