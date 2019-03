Foto: dpa/Kay Nietfeld

Sie sind gerade auf der Konferenz »A Week of Justice - Reflecting on the Genocide of Ovaherero and Nama People 115 Years later« (Woche der Gerechtigkeit - Reflexionen zum Genozid an den Ovaherero und Nama 115 Jahre später) in Namibia. Dort werden Sie über notwendige Inhalte einer Entschuldigung vom Deutschen Bundestag sprechen. Was beinhaltet eine solche Entschuldigung?

Eine Entschuldigung sollte von innen kommen. Wir können Deutschland nicht vorschreiben, wie eine Entschuldigung aussehen soll. 1951 erkannte Konrad Adenauer die Schuld für den Holocaust an. In den frühen 70ern kniete Willy Brandt als Geste der Entschuldigung nieder. Eine Entschuldigung sollte ehrlich und reuevoll sein. Warum muss sich jemand entschuldigen? Vielleicht, weil man einen Fehler begangen hat oder jemandem etwas angetan hat. Doch meiner Meinung nach sollte man auch deutlich machen, was man mit der Entschuldigung erreichen möchte - etwa Frieden schließen m...