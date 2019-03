Nach dem Feuer Foto: nd/Ulli Winkler

Am frühen Mittwochnachmittag hat es im Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht gebrannt. Zwei Zelte fingen Feuer, darunter das Gemeinschaftszelt der zwölf Bewohner*innen sowie ein Doppelzelt, dessen Bewohner nicht vor Ort waren. Angrenzende Zelte, die entlang der Bucht an einem Zaun aufgereiht sind, wurden durch Funkenflug beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

»Wir müssen auch davon ausgehen, dass es mutwillig war, weil es zwei Brandherde gibt«, sagt Jörg Richert von der Sozialgenossenschaft Karuna, die die jungen Obdachlosen seit Dezember 2018 betreut. Einen Tag nach dem Brand setzt die Polizei die Befragung von Augenzeug*innen und Anwesenden fort, so Richert. Die Po...