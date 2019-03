Die robusten Galloway-Rinder können bei uns meist ganzjährig auf der Weide bleiben. Weideland speichert mehr CO2 als Acker mit Futtermitteln. Foto: imago/Frank Sorge

Wie muss eine Landwirtschaft aussehen, die die Menschen dauerhaft ernährt, ohne dabei die Umwelt zu ruinieren? So lautet eine Dauerstreitfrage zwischen den Protagonisten der konventionellen Landwirtschaft, Umweltschützern und Biolandwirten. Das staatliche Thünen-Institut und sechs weitere Forschungsorganisationen haben sich in einer aktuellen Meta-Studie dieser Frage gewidmet. Ausgewertet wurden dafür 528 Studien mit mehr als 2800 Einzelvergleichen von ökologischen und konventionellen Biobetrieben. Auf dieser Grundlage bewerteten 22 Wissenschaftler Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaschutz und -anpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl. Das Fazit: Der ökologische Landbau dient dem Gewässerschutz, schützt den Boden und das Klima. Und er wird am ehesten dem Tierwohl gerecht.

Dass der eingangs erwähnte Streit damit beigelegt wäre, lässt sich allerdings nicht sagen. Denn ein internationales Wissenschaftlerteam, zu...