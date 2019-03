Was soll das sein

Berlin: Teilnehmer der Klimademonstration "Fridays for Future" Foto: dpa/Michael Kappeler

Jena. Ein 36-Jähriger soll am Freitag einen 17 Jahre alten Redner bei einer »Fridays for Future«-Demonstration in Jena angegriffen haben. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ging der Mann auf den Jugendlichen zu, schlug ihm ins Gesicht und entriss ihm das Mikrofon. Danach habe er mehreren Jugendlichen, die dazwischengingen, ins Gesicht geschlagen.

Der Polizei gegenüber soll der Mann angegeben haben, von der lauten Versammlung genervt gewesen zu sein. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Insgesamt seien rund 40 Menschen auf der Demonstration gewesen. Ihren Ursprung haben die »Fridays for Future«-Aktionen für den Klimaschutz in Schweden. Inzwischen ist daraus eine globale Bewegung geworden. dpa/nd