Es war ein echtes Mysterium: Seit rund 30 Jahren wurden immer wieder Zeugnisse einer früheren Epoche des Anthropozäns in der Nähe des nordwestlichen französischen Küstenortes Plouarzel am Strand gefunden: orangefarbene Plastiktelefone mit Tasten in Form des gefräßigen Katers Garfield. Allein 200 Telefone in erstaunlich gutem Zustand sollen Mitglieder eines lokalen Umweltschutzvereins im vergangenen Jahr eingesammelt haben. Nun fanden sie weitere Telefone in einer nur bei Ebbe zugänglichen Höhle in der Nähe des Ortes - zusammen mit einem maroden Schiffscontainer. Der soll, wie rekonstruiert wurde, während eines Sturms in den 80er Jahren über Bord gegangen sein. Die Gezeiten sorgten in der Folge dafür, dass immer wieder einzelne Telefone aus der Höhle und an die umliegenden Strände gespült wurden. nd

Foto: AFP/Fred Tanneau