In Berlin sind mehrere Menschen islamfeindlich und rassistisch beschimpft und attackiert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beleidigte ein 48-Jähriger im Ortsteil Mariendorf am Samstagabend eine Frau, drei Jugendliche und einen Mann islamfeindlich. Am Samstagmorgen soll zudem ein 60-Jähriger eine 53-Jährige im Ortsteil Grünau rassistisch beleidigt haben. Eine 81-Jährige sei hinzugekommen und habe die Frau ebenfalls rassistisch beleidigt, geschlagen und bespuckt. Die 53-jährige Angegriffene berichtete auf einem Polizeirevier von dem Vorfall. In Oberschöneweide beleidigte eine 33-Jährige einen 42-Jährigen laut Polizei fremdenfeindlich und schlug ihm ins Gesicht. In allen drei Fällen ermittelt der Staatsschutz.