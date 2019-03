Barcelona. Bei gewaltsamen Protesten radikaler Separatisten in Katalonien gegen eine Kundgebung der Rechtspartei Vox sind in Barcelona fünf Menschen verletzt worden. Sieben Verdächtige wurden spanischen Medienangaben zufolge festgenommen. Sie sollen zuvor die Polizei in Barcelona unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen haben. Auch bauten die Separatisten am Samstag Barrikaden, die teilweise in Flammen aufgingen. Ziel der Proteste war eine Veranstaltung der Rechtsaußen-Partei Vox, der bei der Parlamentswahl am 28. April ein zweistelliges Ergebnis vorhergesagt wird. dpa/nd