Berlin. Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die geplanten Asylrechtsverschärfungen und für die Wiederaufnahme der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer demonstriert. Die Teilnehmer forderten sichere Häfen für Flüchtlinge und die Entkriminalisierung von Flüchtlingshelfern und zivilen Seenotrettern. Das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplante Gesetz schränke Rechtsstaatlichkeit, faire Verfahren und zivilgesellschaftliches Engagement ein. Neben Berlin gab es am Samstag in weiteren deutschen Städten Demonstrationen der europaweiten Initiative »Seebrücke«, darunter in Nürnberg und Köln. epd/nd