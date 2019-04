Die Kenianerin Hellen Obiri hat mit ihrem Sieg bei der Cross-WM der Leichtathleten in Aarhus Geschichte geschrieben. Die 29-Jährige triumphierte nach gut zehn Kilometern in 36:14 Minuten und ist damit die erste Leichtathletin, die in der Halle, im Freien und im Crosslauf Weltmeisterin wurde. Obiri gewann 2017 Freiluftgold über 5000 Meter auf der Bahn, nachdem sie bereits 2012 bei der Hallen-WM in Istanbul über 3000 Meter triumphiert hatte. Der Titel des besten Crossläufers ging bei den Männern an Joshua Cheptegei aus Uganda.