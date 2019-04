Glücklich darf sich das Land nennen, das mit einer bissigen, unbestechlichen Opposition gesegnet ist. Die der Regierung auf die Finger schaut und bei Bedarf auch haut. Und die all das öffentlich macht, was die Herrschenden gerne verschweigen möchten. Die FDP-Bundestagsfraktion hat jetzt mit einer Anfrage zu Autobahnstaus Licht ins Dunkel gebracht und die Große Koalition gnadenlos in die Enge getrieben. Denn die musste in ihrer Antwort zugeben, dass - tja, was würden Sie vermuten, warum Autos auf der Autobahn in langen Schlangen herumstehen? Ohne FDP wären Sie nie im Leben draufgekommen: Ein Drittel wird durch Baustellen verursacht, ein weiteres Drittel durch Unfälle. Womit aber könnte das letzte Drittel begründet sein? Raten Sie nicht, Sie kriegen es nicht raus. Es ist - unfassbar, aber wahr - hohes Verkehrsaufkommen. Auf Twitter gibt es für solche schier unglaublichen Mitteilungen den Hashtag kannstedirnichtausdenken. Also wirklich. Dafür danke, FDP. wh