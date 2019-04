Es geht irgendwie nicht vorwärts in Magdeburg. Die Schwächen des Zweitliganeulings sind auch beim 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim wieder sichtbar geworden. Die Chancenverwertung ist einfach mangelhaft. Daher ruhen die Hoffnungen des FCM vor dem Spiel beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV am Montag kommender Woche auf Rückkehrer Christian Beck. Es ist durchaus denkbar, dass der Torjäger nach seinem Jochbeinbruch vor einem Monat gegen den HSV schon wieder auf dem Platz stehen könnte. Trainer Michael Oenning würde sich freuen: »Ich wünsche es mir, dass er gegen Hamburg wieder zurück ist, was schon eine Sensation wäre.« Mit Beck käme dann nämlich wieder mehr Flexibilität in das Magdeburger Offensivspiel, da wied...

